***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları
26.06.2023 16:16
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm Esasları
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ABH fonu Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları hakkında bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162308
BIST
'
18:055.733
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 150,11
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0525,6968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,4663
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0528,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,6638
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:051.589,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 29,53
|Açılış
|: 1.589,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|38,28
|13.979.515
|% 10,00
|
|MARKA
|9,68
|25.794.132
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.191.181
|% 10,00
|
|KONKA
|45,76
|164.026.687
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.248,50
|324.161.939
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,95
|2.519.589
|% -8,28
|
|DIRIT
|6,53
|542.954
|% -6,45
|
|BURVA
|64,25
|34.974.704
|% -5,38
|
|POLTK
|2.609,90
|55.861.533
|% -4,90
|
|BURCE
|162,20
|32.377.685
|% -3,28
|
|THYAO
|191,00
|8.893.879.059
|% 3,41
|
|KOZAL
|25,06
|3.718.628.311
|% 7,19
|
|YKBNK
|13,13
|3.599.246.319
|% 2,26
|
|AKBNK
|20,42
|3.462.744.324
|% 3,18
|
|ASTOR
|60,45
|3.445.961.879
|% 8,14
|
|YKBNK
|13,13
|3.599.246.319
|% 2,26
|
|EKGYO
|7,45
|1.298.365.391
|% 2,34
|
|AKBNK
|20,42
|3.462.744.324
|% 3,18
|
|ZOREN
|3,23
|516.531.924
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,06
|3.718.628.311
|% 7,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6907
|25,6968
|% 1,85
|
|Euro
|28,0187
|28,0975
|% 2,42
|
|Sterlin
|32,5493
|32,7125
|% 1,78
|
|Frank
|28,5790
|28,7512
|% 1,94
|
|Riyal
|6,8209
|6,8551
|% 1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,30
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.588
|28,77
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.077
|5.260
|233,00
|
|Çeyrek
|2.546
|2.630
|116,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|18,80
|18,82
|0,61
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ACSEL
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17:58XU050
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17:58
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