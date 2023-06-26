***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları









***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )TürkçeRisk Ölçüm EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEDV fonu Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları hakkında bilgiler ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162314BIST