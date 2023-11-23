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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

23.11.2023 16:26
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

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Açıklamalar

QWQ fonu Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları hakkında bilgiler ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219585


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