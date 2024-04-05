***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
05.04.2024 17:59
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DHI fonu Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları hakkında bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268692
BIST
'
18:059.619
En Düşük
|Değişim
|: 5,37%
|| 489,81
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.619
18:0531,9605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0647
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
18:0534,6392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0179
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4804
18:052.385,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 36,20
|Açılış
|: 2.384,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.388,61
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|63,80
|2.056.644
|% 10,00
|
|EGEEN
|15.675,00
|555.482.638
|% 10,00
|
|KRDMA
|18,81
|91.502.055
|% 10,00
|
|KUTPO
|108,90
|227.513.061
|% 10,00
|
|MARTI
|4,51
|54.322.023
|% 10,00
|
|AKENR
|15,00
|1.924.169.589
|% -8,26
|
|BSOKE
|24,60
|403.523.379
|% -5,60
|
|CASA
|97,15
|5.090.686
|% -5,40
|
|PATEK
|105,80
|617.143.435
|% -4,51
|
|VRGYO
|35,00
|229.392.695
|% -4,48
|
|THYAO
|307,25
|16.486.630.297
|% 5,95
|
|ISCTR
|12,76
|10.101.761.659
|% 2,08
|
|YKBNK
|30,20
|8.046.666.207
|% 5,59
|
|TUPRS
|179,70
|4.739.198.103
|% 5,77
|
|AKBNK
|55,65
|4.478.683.734
|% 6,20
|
|ISCTR
|12,76
|10.101.761.659
|% 2,08
|
|ZOREN
|5,75
|1.503.193.916
|% 9,32
|
|YKBNK
|30,20
|8.046.666.207
|% 5,59
|
|EKGYO
|9,88
|1.932.297.235
|% 6,47
|
|VAKBN
|16,64
|2.071.142.014
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9449
|31,9521
|% 0,18
|
|Euro
|34,6170
|34,6455
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,1759
|40,3773
|% 0,45
|
|Frank
|35,3188
|35,4958
|% 0,63
|
|Riyal
|8,4900
|8,5326
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,41
|27,44
|% 0,66
|
|Platin
|928,23
|929,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,90
|1.008,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,47
|91,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.324,20
|2.324,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59LKMNH
Yüzde 8.98 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 275 adet işlem
-
17:58AYGAZ
Yüzde 8.45 oranında artışla 163.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 240 adet işlem
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 820, 388 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 97 artarak (% 5.18 ) 8, 512
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALARK, KENT, ESCOM, CRDFA, TMPOL, UMPAS, KRDMD, PASEU, MRGYO, KRDMA