***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
28.11.2023 11:23
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu İç Tüzüğü açıklama ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220478
BIST
'
12:088.120
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,30
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:0828,9329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0273
|Açılış
|: 28,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
12:0831,6981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0042
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:081.874,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.874,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:08
|BINHO
|243,30
|71.621.194
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|53.271.897
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.597.058
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.548.911
|% 9,94
|
|BIOEN
|22,12
|164.807.841
|% 9,94
|
|LIDER
|217,00
|315.829.324
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|301.900.100
|% -10,00
|
|LINK
|191,20
|28.446.847
|% -8,74
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,00
|4.664.467.313
|% 0,19
|
|SASA
|49,52
|2.639.225.912
|% 6,17
|
|AKBNK
|34,20
|1.704.697.104
|% -0,29
|
|TUPRS
|155,80
|1.551.053.092
|% -0,13
|
|ISCTR
|22,26
|1.376.767.424
|% -0,98
|
|ZOREN
|5,20
|587.226.336
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,26
|1.376.767.424
|% -0,98
|
|YKBNK
|18,93
|1.040.278.152
|% -0,42
|
|SASA
|49,52
|2.639.225.912
|% 6,17
|
|HEKTS
|22,04
|1.177.621.860
|% 4,75
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9276
|28,9329
|% 0,09
|
|Euro
|31,6912
|31,6981
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4181
|36,6007
|% 0,13
|
|Frank
|32,7186
|32,9157
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6902
|7,7288
|% 0,14
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|925,11
|926,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,90
|1.066,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,58
|80,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,83
|2.016,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:22ETYAT
Yüzde 8.84 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 429 adet işlem
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12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 68 artarak (% 0.12 ) 8, 693
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12:21XU100
Endeks 8, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 37, 417.00 milyon TL de
-
12:21IDEAS
Yüzde 9.70 oranında artışla 123.30 lira fiyatla işlem gören hissede 773, 478 adet işlem
-
12:20POLTK
Yüzde 8.15 oranında artışla 17, 310.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 268 adet işlem