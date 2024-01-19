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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

19.01.2024 09:22
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu İç Tüzüğü açıklama ekinde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241531


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