***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.05.2023 18:01
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMED KEREM KAPANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi
ORHAN ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.02.2023 İcrada Görevli İcra Kurulu üyesi, Genel Müdür
ŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.04.2022 İcrada Görevli Değil RTA Laboratuvarları, Güler Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyesi-İç Kontrolden Sorumlu
ERDEN EMANET Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.04.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153913
BIST
18:054.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
|: 4.440
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|: 4.425
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4.471
En Düşük
4.404
18:0519,9362
En Yüksek
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|Açılış
|: 21,1000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
19,8779
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|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
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1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|179,30
|478.768.471
|% 10,00
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|KLRHO
|27,72
|38.517.352
|% 10,00
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|ALFAS
|323,90
|1.120.784.223
|% 9,98
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|LINK
|38,38
|24.336.114
|% 9,97
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|PAMEL
|171,00
|72.447.737
|% 9,97
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|RODRG
|44,02
|88.970.155
|% -9,98
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|SAMAT
|21,12
|60.397.180
|% -9,97
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|MARKA
|21,16
|899.448
|% -9,96
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|AVHOL
|25,02
|254.912.820
|% -9,94
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|BURVA
|35,20
|133.717.310
|% -8,24
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|THYAO
|134,10
|3.772.753.760
|% 0,98
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|SASA
|48,62
|2.232.974.094
|% -4,01
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|CWENE
|141,90
|2.022.993.895
|% 6,53
|
|EUPWR
|79,45
|2.017.784.489
|% 2,71
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
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|EKGYO
|6,46
|1.514.286.384
|% 4,70
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|YKBNK
|9,02
|1.342.046.696
|% 3,56
|
|AKBNK
|14,30
|1.522.538.360
|% 2,51
|
|ODAS
|5,71
|394.705.307
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9301
|19,9388
|% 0,25
|
|Euro
|21,3955
|21,5149
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,4815
|24,6043
|% -0,17
|
|Frank
|21,8995
|22,0315
|% 0,05
|
|Riyal
|5,2994
|5,3260
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-13,31
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.467
|4.589
|-129,00
|
|Çeyrek
|2.240
|2.294
|-58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,12
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|B. Petrol
|75,49
|75,49
|-2,87
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