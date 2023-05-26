***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2023 12:29
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Hasan Yazıcı Müfettiş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154036
BIST
14:494.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 62,46
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.498
En Düşük
4.437
14:4920,0320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1041
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
14:4921,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1154
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
14:491.255,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.255,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler14:49
|KLRHO
|30,48
|185.267.640
|% 9,96
|
|TMSN
|49,68
|88.720.600
|% 7,07
|
|KZBGY
|17,34
|93.925.638
|% 6,91
|
|ISBIR
|69,00
|592.438
|% 6,15
|
|EKGYO
|6,85
|1.533.146.566
|% 6,04
|
|SAMAT
|19,01
|263.969.737
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|113.081
|% -9,97
|
|CANTE
|23,10
|197.420.786
|% -5,33
|
|TLMAN
|47,96
|17.432.303
|% -4,18
|
|RYSAS
|35,56
|13.775.602
|% -3,63
|
|THYAO
|137,80
|3.084.038.286
|% 2,76
|
|EKGYO
|6,85
|1.533.146.566
|% 6,04
|
|SASA
|49,94
|1.517.632.179
|% 2,71
|
|KOZAL
|19,48
|1.080.265.405
|% 3,40
|
|SMRTG
|74,80
|1.067.407.616
|% 0,27
|
|EKGYO
|6,85
|1.533.146.566
|% 6,04
|
|ISCTR
|10,37
|810.827.599
|% -0,48
|
|HALKB
|12,20
|736.975.164
|% 2,01
|
|KLGYO
|2,15
|126.112.126
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,97
|532.720.213
|% -0,55
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0237
|20,0320
|% 0,52
|
|Euro
|21,5313
|21,5433
|% 0,54
|
|Sterlin
|24,7123
|24,8363
|% 0,91
|
|Frank
|22,0821
|22,2151
|% 0,75
|
|Riyal
|5,3217
|5,3484
|% 0,40
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|10,67
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|11,50
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-37,00
|
|Tam
|9.058
|9.307
|-75,85
|
|Yarım
|4.449
|4.596
|14,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.291
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,90
|14,92
|0,34
|
|B. Petrol
|76,90
|76,90
|0,64
|