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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.09.2023 17:36
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 37.500.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 30000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MURAT GÜLER 25.864.326,93 TRY 86,21
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 4.135.673,07 TRY 13,79
TOPLAM 30000000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197418


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOZDE 32,12 152.516.726 % 10,00  
TETMT 2.594,90 114.590.327 % 10,00  
ALCAR 1.050,50 87.068.386 % 10,00  
KUVVA 66,00 9.175.076 % 10,00  
MAKIM 58,30 116.585.901 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,2417 27,2482 % 0,16  
Euro 28,8294 28,8751 % 0,11  
Sterlin 33,0693 33,2351 % -0,17  
Frank 29,6851 29,8639 % -0,09  
Riyal 7,2439 7,2802 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.902 -14,36  
Altın Gr. 1.665 1.666 -10,54  
Cumhuriyet 11.338 11.509 -38,00  
Tam 11.048 11.147 -51,00  
Yarım 5.541 5.597 -25,00  
Çeyrek 2.762 2.798 -13,00  
Gümüş.Ons 22,93 22,97 -0,19  
Gümüş Gr. 20,07 20,12 -0,14  
B. Petrol 92,62 92,62 0,74  
Seans Raporu 18:05
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