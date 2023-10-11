***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2023 17:30
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Hasan Yazıcı Müfettiş
Umut Aktaş Risk Yönetim Birim Müdürü
Furkan Açar Araştırma Uzmanı
Erdem Özkan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Ozan Yalçın Fon Operasyon Direktörü
Lale Aktürk Muhasebe Müdür Yardımcısı
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
ORHAN ÖZ Portföy Yöneticisi Üst Düzey Yöneticisi Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Düzey 3- Türev Araçlar 201658 - 925984
ERDEN EMANET Portföy Yöneticisi Finas A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Düzey 3- Türev Araçlar 201483 - 300603
MUSTAFA KESKİNTÜRK Portföy Yöneticisi Finans A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Düzey 3 212246
YASEMİN YILMAZ Portföy Yöneticisi Finans A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Düzey 3 - Türev Araçlar 208424 - 309218
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
İç kontrol sistemi A1 Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi A1 Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi A1 Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi A1 Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204477
BIST