***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2023 17:13
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Hasan Yazıcı Müfettiş
Umut Aktaş Risk Yönetim Birim Müdürü
Furkan Açar Araştırma Uzmanı
Erdem Özkan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Ozan Yalçın Fon Operasyon Direktörü
Lale Aktürk Muhasebe Müdür Yardımcısı
Mustafa Ümit Tahmaz İç Kontrol Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205221
BIST
'
18:058.259
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -71,37
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.055
En Yüksek
8.471
18:0527,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0947
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7588
En Düşük
27,6408
18:0529,3770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0431
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3007
18:051.670,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.670,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.098,90
|222.618.115
|% 10,00
|
|POLTK
|9.997,30
|113.372.586
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|16.004.445
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|8.411.920
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|465.092.963
|% -10,00
|
|ENSRI
|38,70
|523.645.245
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|7.123.292
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|1.308.359
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|30.035.712
|% -10,00
|
|THYAO
|225,10
|8.467.534.087
|% -2,17
|
|ASELS
|43,10
|7.553.636.080
|% 2,67
|
|TUPRS
|147,20
|6.511.655.659
|% 1,94
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|EKGYO
|7,93
|3.661.630.402
|% -3,06
|
|ZOREN
|6,33
|2.424.560.534
|% 2,76
|
|ODAS
|13,53
|5.078.978.625
|% 0,22
|
|KATMR
|2,98
|1.129.769.206
|% -2,30
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7494
|27,7582
|% 0,35
|
|Euro
|29,3628
|29,3800
|% -0,14
|
|Sterlin
|33,7855
|33,9550
|% -0,58
|
|Frank
|30,4892
|30,6729
|% -0,26
|
|Riyal
|7,3779
|7,4149
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|1,90
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.330
|11.434
|-17,00
|
|Yarım
|5.682
|5.739
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.832
|2.869
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,47
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUGYO
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 259, 951 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 73 kaybederek (% -2.52 ) 8, 505
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, KATMR
-
17:56XU100
Endeks 8, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 53 altında . İşlem hacmi 144, 898.00 milyon TL de
-
17:56EUKYO
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 386 adet işlem