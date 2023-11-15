***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.11.2023 16:33
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Hasan Yazıcı Müfettiş
Umut Aktaş Risk Yönetim Birim Müdürü
Erdem Özkan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Ozan Yalçın Fon Operasyon Direktörü
Lale Aktürk Muhasebe Müdür Yardımcısı
Mustafa Ümit Tahmaz İç Kontrol Uzmanı
Furkan Açar Portföy Yönetici Yardımcısı
Duygu Doran Araştırma Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218194
BIST
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18:057.666
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,18
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.634
En Yüksek
7.738
18:0528,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0417
|Açılış
|: 28,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
18:0531,1826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0040
|Açılış
|: 31,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
18:051.809,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.809,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.820,86
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|217.696.058
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
|
|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
|
|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
|
|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
|
|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
|
|ISCTR
|20,12
|2.494.541.739
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6651
|28,6763
|% 0,16
|
|Euro
|31,1655
|31,1779
|% -0,03
|
|Sterlin
|35,5894
|35,7679
|% -0,26
|
|Frank
|32,2096
|32,4036
|% 0,36
|
|Riyal
|7,6211
|7,6593
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,40
|23,43
|% 0,66
|
|Platin
|901,20
|902,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,48
|1.043,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,50
|81,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.961,50
|1.961,75
|% 0,66
|