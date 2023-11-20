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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.11.2023 18:14
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMED KEREM KAPANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi
METE YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 17.11.2023 İcrada Görevli
ORHAN ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.02.2023 İcrada Görevli İcra Kurulu üyesi, Genel Müdür
ERDEN EMANET Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.04.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMED KEREM KAPANCI Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
ORHAN ÖZ Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
METE YÜKSEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218961


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