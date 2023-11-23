***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.11.2023 09:20
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Hasan Yazıcı Müfettiş
Umut Aktaş Risk Yönetim Birim Müdürü
Erdem Özkan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Ozan Yalçın Fon Operasyon Direktörü
Lale Aktürk Muhasebe Müdür Yardımcısı
Mustafa Ümit Tahmaz İç Kontrol Uzmanı
Furkan Açar Portföy Yönetici Yardımcısı
Duygu Doran Araştırma Uzmanı
Sena Eker Araştırma Uzman Yardımcısı
Serkan Balcı Portföy Yönetici Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219490
BIST
'
10:028.001
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,94
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.990
En Yüksek
8.002
10:0228,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0170
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,7707
10:0231,5741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1422
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,5972
En Düşük
31,3413
10:021.851,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.851,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.853,25
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler10:02
|SMART
|30,88
|51.252.021
|% 9,97
|
|ESEN
|109,70
|40.639.641
|% 9,15
|
|NATEN
|410,00
|78.300.841
|% 9,04
|
|PKENT
|278,00
|12.077.529
|% 7,65
|
|TMPOL
|107,90
|3.544.603
|% 7,04
|
|DAPGM
|62,20
|4.121.372
|% -9,99
|
|CMBTN
|1.860,00
|12.658.259
|% -4,57
|
|ZPLIB
|83,70
|46.705
|% -3,55
|
|AYCES
|504,00
|612.098
|% -3,54
|
|PEGYO
|13,40
|619.641.405
|% -3,39
|
|PEGYO
|13,40
|619.641.405
|% -3,39
|
|THYAO
|263,25
|373.227.155
|% 0,48
|
|BJKAS
|51,20
|122.047.043
|% -0,58
|
|TUPRS
|156,00
|117.505.775
|% 0,26
|
|IHLAS
|1,37
|87.956.183
|% 0,74
|
|IHLAS
|1,37
|87.956.183
|% 0,74
|
|PEGYO
|13,40
|619.641.405
|% -3,39
|
|EUHOL
|2,72
|74.713.800
|% 0,00
|
|MARTI
|3,80
|65.658.029
|% 0,00
|
|MOBTL
|4,09
|65.183.085
|% 0,25
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8575
|28,8682
|% 0,06
|
|Euro
|31,5472
|31,5741
|% 0,45
|
|Sterlin
|35,9878
|36,1682
|% 0,13
|
|Frank
|32,5499
|32,7460
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6702
|7,7087
|% 0,01
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,65
|23,67
|% 0,66
|
|Platin
|927,67
|930,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,16
|1.064,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,91
|80,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,05
|1.995,27
|% 0,66
|