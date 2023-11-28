***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.11.2023 11:55
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMED KEREM KAPANCI 15.03.2022 İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
METE YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 17.11.2023 İcrada Görevli
ORHAN ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.02.2023 İcrada Görevli İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdür
ERDEN EMANET Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.04.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220489
BIST
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12:108.119
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,57
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:1028,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0275
|Açılış
|: 28,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
12:1031,6955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:101.874,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.874,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:10
|BINHO
|243,30
|71.306.607
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|52.826.711
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.510.102
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.464.875
|% 9,94
|
|BIOEN
|22,12
|164.774.042
|% 9,94
|
|LIDER
|217,00
|315.663.753
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|301.848.707
|% -10,00
|
|LINK
|191,20
|28.380.500
|% -8,74
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,00
|4.657.374.171
|% 0,19
|
|SASA
|49,56
|2.609.585.115
|% 6,26
|
|AKBNK
|34,12
|1.697.891.995
|% -0,52
|
|TUPRS
|155,50
|1.537.919.353
|% -0,32
|
|ISCTR
|22,22
|1.360.713.280
|% -1,16
|
|ZOREN
|5,20
|579.800.708
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,22
|1.360.713.280
|% -1,16
|
|YKBNK
|18,88
|1.029.909.716
|% -0,68
|
|SASA
|49,56
|2.609.585.115
|% 6,26
|
|HEKTS
|22,16
|1.135.275.187
|% 5,32
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9272
|28,9331
|% 0,10
|
|Euro
|31,6845
|31,6955
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4164
|36,5991
|% 0,12
|
|Frank
|32,7097
|32,9067
|% 0,09
|
|Riyal
|7,6900
|7,7285
|% 0,14
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|924,46
|926,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.063,58
|1.067,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,57
|80,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,88
|2.016,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25GIPTA
Yüzde 4.09 oranında artışla 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 337, 863 adet işlem
-
12:24KFEIN
Yüzde 5.73 oranında artışla 80.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 229, 811 adet işlem
-
12:22ETYAT
Yüzde 8.84 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 429 adet işlem
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 68 artarak (% 0.12 ) 8, 693
-
12:21XU100
Endeks 8, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 37, 417.00 milyon TL de