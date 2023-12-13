***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.12.2023 13:48
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMED KEREM KAPANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2022 İcrada Görevli
METE YÜKSEL 17.11.2023 İcrada Görevli Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
ORHAN ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.02.2023 İcrada Görevli
SEÇKİN CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 01.12.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225324
BIST
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15:417.644
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
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|Açılış
|: 7.719
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|Önceki Kapanış
|: 7.749
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7.601
En Yüksek
7.721
15:4129,0552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 29,0800
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|Önceki Kapanış
|: 29,0600
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29,0656
En Düşük
28,9161
15:4131,3636
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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En Düşük
31,2686
15:411.851,92
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.851,92
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
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1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:41
|EDIP
|20,60
|188.695.177
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.352.118
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.799.203
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.783.644
|% 9,89
|
|OZSUB
|28,94
|75.815.263
|% 7,99
|
|LIDER
|45,36
|140.724.217
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.872.120
|% -9,99
|
|SMART
|35,76
|56.730.541
|% -9,88
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|82,15
|5.036.425.461
|% -1,73
|
|AKBNK
|38,28
|4.200.987.258
|% 2,79
|
|SASA
|43,64
|4.117.357.016
|% -8,70
|
|YKBNK
|21,08
|3.683.824.995
|% 4,15
|
|THYAO
|244,30
|3.425.172.416
|% -1,89
|
|YKBNK
|21,08
|3.683.824.995
|% 4,15
|
|EKGYO
|7,17
|1.135.199.546
|% -3,11
|
|ISCTR
|22,80
|3.345.228.261
|% 1,69
|
|AKBNK
|38,28
|4.200.987.258
|% 2,79
|
|AGROT
|13,25
|1.251.742.603
|% -3,64
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0506
|29,0552
|% 0,20
|
|Euro
|31,3486
|31,3636
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,2716
|36,4535
|% -0,17
|
|Frank
|33,0455
|33,2445
|% 0,16
|
|Riyal
|7,7232
|7,7620
|% 0,20
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|918,24
|920,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,60
|967,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,50
|73,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,54
|1.981,74
|% 0,66
|