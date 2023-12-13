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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.12.2023 13:48
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMED KEREM KAPANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2022 İcrada Görevli
METE YÜKSEL 17.11.2023 İcrada Görevli Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
ORHAN ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.02.2023 İcrada Görevli
SEÇKİN CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 01.12.2023




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225324


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SKYMD 12,38 18.799.203 % 9,95  
TSGYO 6,89 104.783.644 % 9,89  
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Frank 33,0455 33,2445 % 0,16  
Riyal 7,7232 7,7620 % 0,20  
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Gümüş ONS 22,70 22,72 % 0,66  
Platin 918,24 920,49 % 0,66  
Paladyum 963,60 967,21 % 0,66  
Brent Pet. 73,50 73,50 % 0,66  
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