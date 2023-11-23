***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.11.2023 11:10
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219518
BIST
'
12:478.034
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 47,25
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.990
En Yüksek
8.040
12:4728,8333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0179
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,7472
12:4731,5705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1386
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,3413
12:471.848,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.848,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler12:45
|SAMAT
|29,48
|126.593.225
|% 10,00
|
|NATEN
|413,50
|248.291.508
|% 9,97
|
|SMART
|30,88
|67.790.824
|% 9,97
|
|ESEN
|110,50
|101.190.701
|% 9,95
|
|SODSN
|128,40
|7.693.856
|% 9,93
|
|DAPGM
|62,20
|13.553.380
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,50
|430.823
|% -7,00
|
|KUVVA
|56,00
|679.392
|% -5,33
|
|SNKRN
|34,88
|441.616
|% -5,22
|
|BYDNR
|34,50
|49.814.190
|% -3,25
|
|MIATK
|45,50
|2.410.275.237
|% 3,41
|
|ASTOR
|116,80
|1.394.159.469
|% 1,48
|
|YKBNK
|17,44
|1.380.280.337
|% 1,57
|
|PENTA
|23,34
|834.153.329
|% 4,38
|
|REEDR
|29,56
|649.623.329
|% 0,20
|
|ZOREN
|5,07
|398.765.008
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,54
|449.584.990
|% -0,26
|
|MIATK
|45,50
|2.410.275.237
|% 3,41
|
|PENTA
|23,34
|834.153.329
|% 4,38
|
|FORMT
|3,90
|132.147.303
|% 5,12
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7160
|28,9096
|% 0,20
|
|Euro
|31,5464
|31,5634
|% 0,42
|
|Sterlin
|36,0904
|36,2714
|% 0,41
|
|Frank
|32,5364
|32,7324
|% 0,07
|
|Riyal
|7,6674
|7,7058
|% -0,02
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,67
|23,71
|% 0,66
|
|Platin
|923,01
|924,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.051,40
|1.058,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,83
|80,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,78
|1.994,07
|% 0,66
|