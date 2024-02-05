***PA1* *NCI* *ABM*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PA1******NCI******ABM*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ABM, NCI]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarA1 Portföy Yönetimi AŞ (Şirket) ile Koray Holding AŞ arasında 05.02.2024 (bugün) tarihinde imzalanan pay devir sözleşmesi gereğince Şirket'in kurucusu olduğu A1 Portföy Yönetimi AŞ Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından 2.695.000 adet, A1 Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından ise 14.810.002 adet olmak üzere, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ.ne ait toplam nominal tutarı 17.505.002.-TL olan 17.505.002 adet (B) grubu payın 480.099.536,95 TL bedelle devralınmasına karar verilmiştir.Söz konusu pay devirlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulacak olup, başvurunun olumlu sonuçlanması halinde pay devirleri gerçekleştirilecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246930BIST