***PAG* *PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PAG******PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [PAG]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.09.2023 tarih ve E-12233903-320.05-41682 sayılı yazısıyla Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Akıllı Şehirler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurucu sıfatıyla Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devredilmesine izin verilmiştir.Devre ilişkin değişiklikler 18.09.2023 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak olup, Portföy Saklamacı değişikliğinin 9 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşeceğini ve bu tarihe kadar saklama hizmetinin mevcut portföy saklamacı QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. den alınacağını bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195720BIST