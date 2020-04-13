***PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.04.2020 09:17
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PAGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,023 TL Teorik Fiyat: 4,507 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837345
BIST
12:0796.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -78,89
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.575
En Düşük
95.019
12:076,7682
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0711
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
12:077,4040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0888
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
12:07367,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,77
|Açılış
|: 367,25
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.325.290
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.913.317
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.369.775
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|ETYAT
|1,33
|2.916.410
|% -6,34
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,16
|811.758.764
|% 3,67
|
|PGSUS
|54,90
|468.832.234
|% 7,75
|
|GARAN
|8,49
|362.486.994
|% -1,62
|
|ASELS
|25,02
|176.626.160
|% -0,32
|
|TSPOR
|4,52
|153.077.817
|% 5,12
|
|THYAO
|10,16
|811.758.764
|% 3,67
|
|CEMAS
|1,01
|75.327.198
|% 7,45
|
|IHLAS
|0,65
|39.353.035
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,03
|117.245.952
|% -1,46
|
|GSRAY
|2,57
|125.829.648
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4335
|8,4758
|% 1,42
|
|Frank
|6,9690
|7,0109
|% 0,91
|
|Riyal
|1,7925
|1,8015
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.689
|2,43
|
|Altın Gr.
|367
|367
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.350
|2.406
|26,10
|
|Tam
|2.416
|2.476
|30,60
|
|Yarım
|1.175
|1.205
|13,10
|
|Çeyrek
|589
|603
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,00
|
|B. Petrol
|31,20
|31,20
|-0,28
|
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