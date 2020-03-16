***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:26
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829393
BIST
16:1487.864
En Yüksek
|Değişim
|: -8,10%
|| -7.741,21
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.807
16:146,4218
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,0923
|Açılış
|: 6,4170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4218
En Düşük
6,2780
16:147,1535
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1205
|Açılış
|: 7,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:14302,40
En Yüksek
|Değişim
|: -2,89%
|| -8,99
|Açılış
|: 302,40
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|83.025.975
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,13
|11.301.884
|% 6,60
|
|YAPRK
|6,36
|851.215
|% 4,78
|
|VKING
|3,72
|8.574.413
|% 4,20
|
|YYAPI
|0,36
|6.719.733
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|24.945.255
|% -10,00
|
|KUTPO
|5,40
|1.079.212
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|19.142.093
|% -10,00
|
|YKSLN
|5,40
|5.098.514
|% -10,00
|
|ASELS
|23,02
|545.924.848
|% -9,58
|
|THYAO
|8,32
|487.927.590
|% -8,97
|
|GARAN
|8,17
|409.856.823
|% -9,32
|
|ECILC
|3,66
|207.382.618
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,06
|148.718.254
|% -6,79
|
|ODAS
|1,25
|93.729.059
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.186.052
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,06
|148.718.254
|% -6,79
|
|EKGYO
|1,13
|70.178.257
|% -5,83
|
|KRDMD
|1,90
|118.341.992
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8452
|7,8846
|% 1,26
|
|Frank
|6,7620
|6,8028
|% 2,05
|
|Riyal
|1,7039
|1,7124
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-67,72
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-11,58
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.066
|-46,00
|
|Tam
|2.014
|2.068
|-55,46
|
|Yarım
|974
|1.000
|-26,83
|
|Çeyrek
|488
|500
|-13,41
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,56
|-2,18
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,51
|-0,49
|
|B. Petrol
|30,36
|30,36
|-3,49
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