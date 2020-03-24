PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|7.013.887
|% 10,00
|ALCTL
|13,53
|4.885.004
|% 10,00
|PENGD
|2,31
|1.123.143
|% 10,00
|OZRDN
|1,65
|9.595
|% 10,00
|SUMAS
|8,47
|8
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,5970
|7,6351
|% 0,60
|Frank
|6,6566
|6,6967
|% 0,31
|Riyal
|1,7325
|1,7412
|% -0,56
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.577
|1.581
|25,95
|Altın Gr.
|333
|333
|5,53
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|13,85
|13,91
|0,60
|Gümüş Gr.
|2,91
|2,92
|0,13
|B. Petrol
|28,06
|28,06
|1,03
Seans Raporu
- 12:20LINK Yüzde 7.14 oranında artışla 17.70 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 594 adet işlem
- 12:19RYGYO Yüzde 7.14 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 773, 451 adet işlem
- 12:18XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2790, 56 artarak (% 3.48 ) 83, 006
- 12:18 Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, UFUK, UZERB, ETILR, OZRDN, KERVN, COSMO, EKIZ, MEMSA
- 12:18 RTALB, CRFSA, HUBVC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında