PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|20.057.166
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|GLRYH
|10,40
|28.635.316
|% 9,94
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6786
|8,7222
|% 0,44
|Frank
|7,1534
|7,1965
|% 0,63
|Riyal
|1,8516
|1,8608
|% 0,44
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|2,75
|Altın Gr.
|386
|386
|2,86
|Cumhuriyet
|2.472
|2.529
|17,00
|Tam
|2.537
|2.591
|17,30
|Yarım
|1.236
|1.267
|8,50
|Çeyrek
|620
|634
|4,30
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|1,90
Seans Raporu
- 11:48ANHYT Yüzde 4.26 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 542, 100 adet işlem
- 11:47HALKS Yüzde 7.14 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 182 adet işlem
- 11:46 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EREGL, KRDMD
- 11:46XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 132, 76 artarak (% 0.14 ) 95, 383
- 11:46 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, EGCYH, MMCAS, KLGYO, ARTI, SERVE, POLTK, TKURU, IZTAR, ETILR