***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 10:21
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842494
BIST
11:4499.120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 277,27
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.066
11:447,0629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
11:447,6676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0191
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:44385,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 385,11
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.875.531
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.929.986
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,08
|303.783.548
|% -7,01
|
|GARAN
|8,25
|252.243.391
|% 0,98
|
|KRDMD
|2,26
|246.980.346
|% 4,63
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,40
|212.626.350
|% -3,78
|
|KRDMD
|2,26
|246.980.346
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,67
|209.452.690
|% -3,96
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|DOHOL
|1,90
|105.137.432
|% 3,26
|
|KARSN
|1,78
|72.246.131
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7433
|8,7871
|% 0,06
|
|Frank
|7,2532
|7,2969
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8719
|1,8812
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-1,94
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.518
|-7,50
|
|Tam
|2.541
|2.579
|-7,70
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|-3,70
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,09
|29,09
|1,89
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