***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 17:23
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842717
BIST
17:1598.590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -251,78
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:157,0792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0346
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:157,6915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:15386,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,90
|Açılış
|: 386,29
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.093.231
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|36.993.231
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|NATEN
|18,38
|59.736.599
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|487.074.287
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,18
|621.837.084
|% 0,12
|
|TSPOR
|5,85
|583.444.637
|% 0,34
|
|KRDMD
|2,28
|547.495.400
|% 5,56
|
|PETUN
|22,34
|487.074.287
|% -9,99
|
|ASELS
|26,82
|454.758.466
|% 1,75
|
|KRDMD
|2,28
|547.495.400
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,67
|437.803.231
|% -3,96
|
|AFYON
|2,83
|413.512.498
|% -3,74
|
|DOHOL
|1,89
|236.372.956
|% 2,72
|
|ODAS
|1,83
|189.035.632
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7921
|8,8362
|% 0,62
|
|Frank
|7,2734
|7,3172
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8797
|1,8891
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-5,04
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,10
|
|Tam
|2.550
|2.589
|2,10
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|3,12
|