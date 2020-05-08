***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 10:41
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843565
BIST
12:3098.746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 347,17
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
12:307,1098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
12:307,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
12:30393,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 393,40
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.726.774
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.042.176
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.134.302
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,00
|465.455
|% -7,69
|
|ARDYZ
|30,86
|27.997.704
|% -7,60
|
|BURVA
|18,30
|3.109.327
|% -5,18
|
|MARKA
|1,33
|7.495.457
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,57
|664.708.375
|% -1,15
|
|GARAN
|8,05
|378.726.158
|% 0,37
|
|SASA
|9,56
|291.308.455
|% 1,92
|
|HALKB
|5,36
|289.671.131
|% 3,28
|
|PETUN
|21,10
|286.563.756
|% -4,61
|
|KRDMD
|2,57
|664.708.375
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,12
|258.552.584
|% -0,47
|
|HALKB
|5,36
|289.671.131
|% 3,28
|
|VAKBN
|4,63
|232.939.628
|% 2,89
|
|GARAN
|8,05
|378.726.158
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7758
|8,8198
|% 0,04
|
|Frank
|7,2856
|7,3295
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8856
|1,8950
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,90
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.572
|3,00
|
|Tam
|2.592
|2.639
|3,00
|
|Yarım
|1.265
|1.290
|1,50
|
|Çeyrek
|631
|645
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,49
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|0,49
|