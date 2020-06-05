***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.06.2020 16:12
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849478
BIST
17:25110.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 752,04
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:256,7867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7868
En Düşük
6,7351
17:257,6691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:25366,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -5,72
|Açılış
|: 366,42
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.537.735
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|280.130
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.859.792
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.558.085
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|17.116.769
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,26
|7.789.512
|% -7,15
|
|GARAN
|8,24
|1.275.351.882
|% 1,23
|
|THYAO
|12,72
|810.646.412
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,85
|523.864.683
|% 3,81
|
|ASELS
|31,90
|409.356.357
|% 0,69
|
|PETKM
|3,80
|397.484.565
|% -1,55
|
|GARAN
|8,24
|1.275.351.882
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,65
|244.666.438
|% -0,60
|
|PETKM
|3,80
|397.484.565
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,32
|130.723.851
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,24
|114.683.458
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5804
|8,6234
|% 1,19
|
|Frank
|7,0078
|7,0500
|% -0,43
|
|Riyal
|1,8000
|1,8091
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|2.379
|2.409
|-38,70
|
|Tam
|2.448
|2.475
|-43,50
|
|Yarım
|1.195
|1.210
|-19,40
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,80
|