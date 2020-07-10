***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 14:56
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858915
BIST
14:43113.605
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -2.188,94
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
14:436,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
14:437,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
14:43398,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,93
|Açılış
|: 398,87
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|37.559.045
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.180.077
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|14.095.495
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.776.237
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,69
|45.271.965
|% -9,67
|
|KRGYO
|2,90
|2.770.372
|% -8,23
|
|UZERB
|4,65
|46.597
|% -8,10
|
|ODAS
|2,61
|383.921.229
|% -0,76
|
|IHLGM
|1,55
|244.710.267
|% -7,74
|
|BERA
|5,12
|162.765.009
|% -3,21
|
|PGSUS
|51,00
|145.984.033
|% -1,54
|
|RTALB
|36,30
|111.623.051
|% 6,45
|
|IHLGM
|1,55
|244.710.267
|% -7,74
|
|ODAS
|2,61
|383.921.229
|% -0,76
|
|ADESE
|1,93
|82.487.341
|% -6,31
|
|BERA
|5,12
|162.765.009
|% -3,21
|
|KUYAS
|2,91
|55.406.375
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6370
|8,6803
|% 0,13
|
|Frank
|7,2670
|7,3107
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,88
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,10
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,30
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|4,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,51
|