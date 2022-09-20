***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 11:22
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064185
BIST
15:393.245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 45,38
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:3918,3166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
15:3918,2856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0450
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
15:39980,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,50
|Açılış
|: 980,64
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler15:39
|HDFGS
|2,75
|77.370.466
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|70.258.631
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|195.766.760
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|491.217.708
|% 9,76
|
|AYEN
|26,04
|154.799.001
|% 9,41
|
|TSKB
|3,97
|15.345.622
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.070.377
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.408.419
|% -9,90
|
|IHAAS
|66,35
|10.151.681
|% -9,85
|
|VAKBN
|8,48
|6.075.969.159
|% -9,40
|
|ISCTR
|8,23
|3.687.412.836
|% 4,31
|
|THYAO
|70,95
|3.558.135.241
|% 3,20
|
|GARAN
|19,94
|3.548.222.387
|% 1,68
|
|HALKB
|8,23
|3.458.134.685
|% -8,04
|
|VAKBN
|8,48
|6.075.969.159
|% -9,40
|
|EKGYO
|3,89
|1.873.185.338
|% -1,27
|
|ISCTR
|8,23
|3.687.412.836
|% 4,31
|
|HALKB
|8,23
|3.458.134.685
|% -8,04
|
|YKBNK
|7,13
|2.634.963.716
|% 5,79
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3065
|18,3166
|% 0,12
|
|Euro
|18,2687
|18,2856
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,8384
|20,9429
|% 0,08
|
|Frank
|18,8479
|18,9615
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8543
|4,8786
|% 0,24
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-8,38
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|-10,00
|
|Tam
|6.660
|6.748
|-41,00
|
|Yarım
|3.245
|3.286
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,25
|92,25
|0,25
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54PRDGS
Yüzde 7.03 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 778, 819 adet işlem
-
15:53HDFGS
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 924, 537 adet işlem
-
15:52PINSU
Yüzde 9.33 oranında artışla 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 544, 734 adet işlem
-
15:51SMRTG
Yüzde 5.22 oranında artışla 48.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 584, 970 adet işlem
-
15:50XU100
Endeks 3, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 52, 957.00 milyon TL de