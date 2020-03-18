***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 10:04
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830287
BIST
11:3186.257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -520,41
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
11:316,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0610
|Açılış
|: 6,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4604
En Düşük
6,3873
11:317,0940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1109
En Düşük
7,0187
11:31310,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -3,67
|Açılış
|: 310,86
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
310,07
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.098.413
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|597.420
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|CELHA
|6,19
|628.256
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|ASELS
|22,08
|289.091.237
|% 0,45
|
|THYAO
|7,98
|272.368.585
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|245.621.587
|% -0,48
|
|TSPOR
|2,57
|137.160.435
|% -4,81
|
|YKBNK
|2,04
|109.524.169
|% -0,49
|
|TSPOR
|2,57
|137.160.435
|% -4,81
|
|YKBNK
|2,04
|109.524.169
|% -0,49
|
|ODAS
|1,23
|62.297.158
|% 4,24
|
|IHLGM
|0,80
|30.764.267
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,45
|16.466.726
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7476
|7,7865
|% 0,78
|
|Frank
|6,6832
|6,7234
|% 0,81
|
|Riyal
|1,7130
|1,7215
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.499
|-30,32
|
|Altın Gr.
|312
|313
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,39
|12,44
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,40
|28,40
|-0,33
|