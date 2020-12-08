***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.12.2020 10:46
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sinan Aydın Aygün tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892038
BIST
11:131.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,64
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:137,8203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0106
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:139,4787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0195
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
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9,5159
En Düşük
9,4355
11:13468,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 468,96
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:13
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|262.726.285
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.394.750
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.129.717
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|123.996.655
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|5.920.174
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|BANVT
|37,22
|6.233.256
|% -7,83
|
|PKENT
|920,00
|164.278
|% -7,72
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|PETKM
|4,99
|1.557.732.688
|% -2,16
|
|KRDMD
|5,26
|837.497.630
|% 3,34
|
|THYAO
|12,46
|476.250.364
|% 1,55
|
|EREGL
|13,01
|414.367.384
|% 6,38
|
|SASA
|19,85
|366.864.775
|% -3,55
|
|PETKM
|4,99
|1.557.732.688
|% -2,16
|
|TSKB
|1,87
|357.601.119
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,26
|837.497.630
|% 3,34
|
|DOHOL
|2,85
|292.182.361
|% -2,73
|
|YYAPI
|1,61
|90.348.142
|% 5,92
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8181
|7,8203
|% 0,14
|
|Euro
|9,4717
|9,4787
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,3970
|10,4492
|% -0,20
|
|Frank
|8,7450
|8,7976
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0797
|2,0901
|% 0,19
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|0,76
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,29
|48,29
|-0,50
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