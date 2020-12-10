***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.12.2020 09:02
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sinan Aydın Aygün tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892583
BIST
10:231.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,50
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.353
10:237,8404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8424
En Düşük
7,8188
10:239,4933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0412
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,4954
En Düşük
9,4454
10:23463,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,85
|Açılış
|: 462,96
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
463,74
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DITAS
|35,20
|3.440.342
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|LINK
|51,50
|8.550.535
|% 9,95
|
|KRVGD
|14,47
|88.453.272
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ADESE
|2,90
|6.271.688
|% -3,97
|
|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|IZMDC
|16,70
|6.114.318
|% -2,91
|
|PRZMA
|5,94
|1.899.093
|% -2,78
|
|KRDMD
|5,25
|439.367.184
|% 3,14
|
|ODAS
|3,81
|364.266.262
|% 2,97
|
|PETKM
|4,83
|281.935.318
|% 1,90
|
|GARAN
|9,30
|223.269.150
|% 0,22
|
|TKFEN
|16,22
|214.432.777
|% 2,98
|
|ODAS
|3,81
|364.266.262
|% 2,97
|
|KRDMD
|5,25
|439.367.184
|% 3,14
|
|PETKM
|4,83
|281.935.318
|% 1,90
|
|DOHOL
|3,07
|158.961.865
|% -1,60
|
|ITTFH
|2,75
|130.909.353
|% -1,43
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8338
|7,8404
|% 0,20
|
|Euro
|9,4856
|9,4933
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,4232
|10,4755
|% -0,19
|
|Frank
|8,7843
|8,8372
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0841
|2,0946
|% 0,29
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-1,19
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,02
|-0,00
|
|B. Petrol
|48,97
|48,97
|0,11
|