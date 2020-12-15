***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.12.2020 09:14
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sinan Aydın Aygün tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893141
BIST
12:011.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
12:017,8480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8259
12:019,5342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0085
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
12:01465,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,82
|Açılış
|: 465,56
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler12:01
|INTEM
|22,66
|2.361.784
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|467.310
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|596.093
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|817.800
|% 9,98
|
|MZHLD
|25,20
|836.917
|% 9,95
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|SNPAM
|22,00
|3.155.610
|% -9,47
|
|BERA
|18,05
|54.037.777
|% -8,19
|
|DAGHL
|11,60
|99.621
|% -7,94
|
|TKURU
|220,00
|47.960
|% -7,17
|
|GARAN
|9,71
|770.136.287
|% 0,52
|
|PETKM
|4,92
|727.464.627
|% 1,44
|
|ODAS
|3,96
|662.771.600
|% -1,25
|
|HALKB
|5,56
|662.164.631
|% 3,93
|
|KRDMD
|5,37
|557.886.418
|% -1,10
|
|ODAS
|3,96
|662.771.600
|% -1,25
|
|PETKM
|4,92
|727.464.627
|% 1,44
|
|IHLAS
|1,32
|165.705.420
|% -5,04
|
|HALKB
|5,56
|662.164.631
|% 3,93
|
|KRDMD
|5,37
|557.886.418
|% -1,10
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8413
|7,8480
|% -0,04
|
|Euro
|9,5251
|9,5342
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4073
|10,4595
|% -0,26
|
|Frank
|8,8172
|8,8703
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0859
|2,0964
|% -0,05
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|16,50
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,03
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,68
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,07
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,04
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,09
|
|B. Petrol
|50,21
|50,21
|-0,08
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 92 artarak (% 0.06 ) 1, 541
-
12:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, PETKM, TRKCM
-
12:08AKGRT
Yüzde 6.53 oranında artışla 8.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 921, 383 adet işlem
-
12:07VERTU
Yüzde 5.15 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 706, 437 adet işlem
-
12:06ESCOM
Yüzde 5.06 oranında artışla 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 604, 402 adet işlem