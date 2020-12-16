***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2020 09:06
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sinan Aydın Aygün tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893298
BIST
11:501.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,05
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:507,8043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0319
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:509,5310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:50466,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,87
|Açılış
|: 466,44
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:50
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.695.259
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|10.401.197
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,60
|87.296.857
|% -8,16
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,80
|887.626.109
|% 1,55
|
|SISE
|7,36
|857.882.637
|% 0,41
|
|TUPRS
|110,00
|582.458.050
|% 1,57
|
|YKBNK
|3,14
|528.789.705
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,50
|448.559.711
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,14
|528.789.705
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|302.479.243
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,63
|370.738.093
|% 6,48
|
|SISE
|7,36
|857.882.637
|% 0,41
|
|ODAS
|4,05
|432.070.728
|% 1,00
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8012
|7,8043
|% -0,41
|
|Euro
|9,5285
|9,5310
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,5031
|10,5558
|% -0,03
|
|Frank
|8,7963
|8,8493
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0734
|2,0838
|% -0,44
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,50
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,40
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,61
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,07
|
|B. Petrol
|50,74
|50,74
|-0,02
|
Seans Raporu
11:50
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-
12:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, GUBRF, BIMAS
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12:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, KOZAL, EREGL
-
12:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 85 artarak (% 0.86 ) 1, 268
-
12:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, AVOD, SNKRN, IZTAR, UZERB, IDGYO, YAPRK
-
12:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERIT, EPLAS, RAYSG