***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.11.2021 15:48
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Bezci tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976821
BIST
17:551.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,70
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
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1.627
En Düşük
1.604
17:559,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0913
|Açılış
|: 9,8350
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|Önceki Kapanış
|: 9,7180
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9,8767
En Düşük
9,7204
17:5511,3481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 11,3600
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|Önceki Kapanış
|: 11,2600
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11,4063
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17:55588,43
En Yüksek
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|| 15,21
|Açılış
|: 588,43
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|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:55
|BANVT
|72,05
|24.694.208
|% 10,00
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|OYLUM
|8,05
|6.778.891
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,47
|16.488.026
|% 9,97
|
|TURGG
|144,60
|13.420.786
|% 9,96
|
|RALYH
|8,01
|75.352.821
|% -9,49
|
|DOKTA
|32,10
|8.735.813
|% -8,81
|
|KLMSN
|10,14
|33.543.708
|% -7,40
|
|SARKY
|16,91
|50.899.866
|% -7,34
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|GARAN
|10,76
|3.556.367.746
|% 1,70
|
|PETKM
|7,27
|3.148.232.678
|% 0,14
|
|TSPOR
|6,54
|1.782.260.334
|% 5,83
|
|THYAO
|18,19
|1.735.129.836
|% 0,17
|
|SISE
|9,55
|1.649.603.795
|% 2,80
|
|PETKM
|7,27
|3.148.232.678
|% 0,14
|
|GARAN
|10,76
|3.556.367.746
|% 1,70
|
|TSPOR
|6,54
|1.782.260.334
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,12
|797.458.548
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,11
|512.583.943
|% -0,47
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8178
|9,8235
|% 0,94
|
|Euro
|11,3398
|11,3481
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,2379
|13,3043
|% 0,65
|
|Frank
|10,7119
|10,7764
|% 0,71
|
|Riyal
|2,6103
|2,6234
|% 0,97
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|31,78
|
|Altın Gr.
|588
|588
|14,63
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|7,90
|7,91
|0,30
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|0,10
|