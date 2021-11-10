***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.11.2021 17:09
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yalıkavak II Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976850
BIST
17:591.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,21
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:599,8344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1022
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
17:5911,3544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0606
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
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11,4063
En Düşük
11,2653
17:59587,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 14,67
|Açılış
|: 587,89
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|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|OYLUM
|8,05
|7.011.697
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,47
|16.488.026
|% 9,97
|
|TURGG
|144,60
|14.052.109
|% 9,96
|
|CEOEM
|9,63
|142.197.665
|% 9,93
|
|RALYH
|7,97
|76.636.934
|% -9,94
|
|DOKTA
|32,02
|8.982.123
|% -9,03
|
|KLMSN
|10,15
|33.689.017
|% -7,31
|
|SARKY
|16,92
|51.284.545
|% -7,29
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|GARAN
|10,76
|3.594.016.467
|% 1,70
|
|PETKM
|7,26
|3.224.990.455
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,50
|1.804.826.949
|% 5,18
|
|THYAO
|18,10
|1.770.675.868
|% -0,33
|
|SISE
|9,59
|1.685.850.694
|% 3,23
|
|PETKM
|7,26
|3.224.990.455
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|3.594.016.467
|% 1,70
|
|TSPOR
|6,50
|1.804.826.949
|% 5,18
|
|YKBNK
|3,12
|797.995.736
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,12
|518.025.823
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8300
|9,8344
|% 1,05
|
|Euro
|11,3489
|11,3544
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,2337
|13,3001
|% 0,62
|
|Frank
|10,7117
|10,7762
|% 0,70
|
|Riyal
|2,6099
|2,6229
|% 0,95
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|27,35
|
|Altın Gr.
|588
|588
|14,51
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|7,92
|7,93
|0,32
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,25
|