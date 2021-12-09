***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.12.2021 11:25
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zekeriya Fındıkoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982294
BIST
13:232.048
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 43,31
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
13:2313,7580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0707
|Açılış
|: 13,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
13:2315,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0400
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
13:23787,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,66
|Açılış
|: 787,50
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler13:23
|NIBAS
|11,44
|43.589.184
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.676.948
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|4.919.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.721.810
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|9.376.015
|% 9,98
|
|UTPYA
|13,77
|3.637.111
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|1.214.008
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|424.796.257
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|937.764
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|4.427.786
|% -9,88
|
|SISE
|15,87
|2.789.762.268
|% 6,58
|
|KRDMD
|10,79
|2.213.730.111
|% 9,21
|
|THYAO
|21,32
|1.975.927.044
|% 4,61
|
|GARAN
|12,02
|1.677.847.772
|% 0,33
|
|ASELS
|24,78
|1.292.401.766
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,55
|763.833.105
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,68
|831.393.161
|% 1,38
|
|KRDMD
|10,79
|2.213.730.111
|% 9,21
|
|SISE
|15,87
|2.789.762.268
|% 6,58
|
|GARAN
|12,02
|1.677.847.772
|% 0,33
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7501
|13,7580
|% 0,52
|
|Euro
|15,5720
|15,5898
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,0961
|18,1869
|% 0,41
|
|Frank
|14,8550
|14,9445
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6525
|3,6708
|% 0,55
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-2,37
|
|Altın Gr.
|786
|786
|1,61
|
|Cumhuriyet
|5.210
|5.289
|13,00
|
|Tam
|5.187
|5.318
|9,61
|
|Yarım
|2.507
|2.573
|4,64
|
|Çeyrek
|1.257
|1.286
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,54
|