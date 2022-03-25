***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2022 12:30
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zekeriya Fındıkoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012957
BIST
12:442.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,78
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
12:4414,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0086
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
12:4416,3357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2802
12:44933,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,22
|Açılış
|: 933,90
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,17
BIST En Aktif Hisseler12:44
|PKENT
|255,60
|113.860.575
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.537.821
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|255.828.391
|% 9,93
|
|ACSEL
|28,58
|19.069.847
|% 8,26
|
|IDEAS
|21,84
|17.543.479
|% -5,13
|
|ANHYT
|14,04
|15.158.842
|% -3,95
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|ASUZU
|63,40
|27.067.341
|% -3,28
|
|MARKA
|3,34
|559.248
|% -3,19
|
|KRDMD
|15,29
|722.312.446
|% -0,52
|
|THYAO
|28,24
|662.583.527
|% 0,43
|
|SMRTG
|16,31
|571.396.787
|% 5,91
|
|SASA
|59,30
|543.453.536
|% 1,28
|
|ASELS
|23,92
|463.261.289
|% 1,36
|
|DOHOL
|3,25
|264.862.340
|% 0,62
|
|KARSN
|4,57
|344.280.333
|% 1,56
|
|YKBNK
|3,94
|293.785.702
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,27
|125.696.479
|% 0,44
|
|ODAS
|1,60
|76.681.238
|% -0,62
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8272
|14,8328
|% 0,06
|
|Euro
|16,3206
|16,3357
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,4773
|19,5749
|% -0,01
|
|Frank
|15,9464
|16,0425
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9430
|3,9627
|% 0,14
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,55
|
|Altın Gr.
|934
|934
|1,27
|
|Cumhuriyet
|6.178
|6.272
|-3,00
|
|Tam
|6.156
|6.310
|2,23
|
|Yarım
|2.976
|3.052
|1,07
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,68
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,93
|