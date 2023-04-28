***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.04.2023 11:58
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142674
BIST
13:344.728
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -61,80
|Açılış
|: 4.800
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|Önceki Kapanış
|: 4.790
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4.809
En Düşük
4.719
13:3419,4504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 20,0000
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|Önceki Kapanış
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19,4665
En Düşük
19,4050
13:3421,8700
En Yüksek
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|: -1,75%
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|Açılış
|: 21,8700
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|Önceki Kapanış
|: 22,2600
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21,8200
13:341.240,30
En Yüksek
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|: -0,18%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.240,30
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|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
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1.244,83
En Düşük
1.238,25
BIST En Aktif Hisseler13:32
|GOODY
|13,98
|13.825.871
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.309.508
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.190.146
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|417.120.305
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|16.561.058
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|6.140.894
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,26
|107.621.341
|% -9,75
|
|EYGYO
|21,78
|29.054.005
|% -9,10
|
|RYSAS
|29,14
|39.765.906
|% -7,61
|
|CMENT
|51,00
|13.680
|% -7,27
|
|EREGL
|33,38
|2.187.941.398
|% 2,33
|
|CVKMD
|185,90
|1.906.779.336
|% 0,22
|
|KOPOL
|50,80
|1.356.337.006
|% -1,07
|
|THYAO
|130,30
|1.109.850.084
|% -0,38
|
|KONTR
|137,70
|930.159.870
|% -4,51
|
|EREGL
|33,38
|2.187.941.398
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,16
|398.311.816
|% -0,81
|
|AKFYE
|12,89
|544.613.361
|% -0,92
|
|KOZAL
|19,00
|804.719.082
|% -3,06
|
|ISCTR
|11,08
|438.832.173
|% -1,95
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4493
|19,4538
|% 0,15
|
|Euro
|21,3825
|21,3920
|% -0,05
|
|Sterlin
|24,1887
|24,3100
|% -0,15
|
|Frank
|21,6386
|21,7690
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1706
|5,1965
|% 0,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-4,32
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
|
|Tam
|8.966
|9.175
|-107,00
|
|Yarım
|4.376
|4.493
|-45,00
|
|Çeyrek
|2.195
|2.253
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,37
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