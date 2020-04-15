***PAGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
15.04.2020 17:04
***PAGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler PAGYO
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREPGYO00013 PAGYO Nakit Temettü Ödeme 2,3 2,3 15/04/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838369
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,8976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0812
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9070
En Düşük
6,8079
18:057,5289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0435
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5307
En Düşük
7,4578
18:05381,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,62
|Açılış
|: 381,38
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5954
|8,6385
|% 0,17
|
|Frank
|7,1136
|7,1564
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8282
|1,8374
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-6,80
|
|Altın Gr.
|381
|382
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.504
|23,70
|
|Tam
|2.511
|2.577
|24,40
|
|Yarım
|1.221
|1.254
|11,80
|
|Çeyrek
|613
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,27
|27,27
|-2,33
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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17:59XU100
Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
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17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
-
17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem