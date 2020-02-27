***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.02.2020 18:47
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/04/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
--
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Kuruluşu Belirlenmesinde Yönetim Kurulu önerisi yapılacak ilk Genel Kurulda onaya sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822149
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0314
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1877
En Düşük
6,1506
18:056,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,0939
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8130
En Düşük
6,6963
18:05327,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 3,44
|Açılış
|: 327,43
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9236
|7,9633
|% 0,06
|
|Frank
|6,3354
|6,3736
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6413
|1,6496
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|16,32
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,01
|
|B. Petrol
|51,28
|51,28
|-1,53
|