***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2020 11:56
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21/03/2020
Tescil Tarihi
15/04/2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17/04/2020 10061
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839258
BIST
16:2198.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 255,48
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
16:216,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9498
En Düşük
6,8741
16:217,5459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
16:21375,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,63
|Açılış
|: 375,88
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
377,17
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.618.643
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.648.899
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.294.729
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.494.229
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|ITTFH
|2,75
|154.404.501
|% -9,24
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|SANFM
|6,84
|9.861.719
|% -8,56
|
|GARAN
|8,36
|589.401.100
|% -0,36
|
|ASELS
|27,26
|540.403.669
|% 0,52
|
|THYAO
|10,52
|525.253.768
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,25
|371.584.071
|% 3,50
|
|MGROS
|30,26
|367.491.453
|% 3,77
|
|ISFIN
|3,25
|371.584.071
|% 3,50
|
|KARSN
|1,50
|147.965.117
|% 2,74
|
|YKBNK
|1,99
|192.375.891
|% -1,00
|
|GUSGR
|2,81
|245.388.210
|% 1,08
|
|ODAS
|1,50
|116.942.875
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6055
|8,6487
|% -0,38
|
|Frank
|7,1402
|7,1832
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8452
|1,8544
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-0,10
|
|Altın Gr.
|377
|377
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.472
|-50,90
|
|Tam
|2.489
|2.548
|-48,60
|
|Yarım
|1.209
|1.238
|-25,50
|
|Çeyrek
|606
|619
|-12,70
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|26,41
|26,41
|-1,67
|
Seans Raporu
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16:36GEDZA
Yüzde 4.09 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 272, 063 adet işlem
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Yüzde 4.12 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 695, 701 adet işlem
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16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 2 kaybederek (% -0.12 ) 116, 786
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16:32XU100
Endeks 98, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 7, 712.00 milyon TL de