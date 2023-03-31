***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 22:05
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023 - 31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2023
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton)'nin seçilmesi yönündeki teklifi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130724
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1299
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,7673
17:591.214,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -6,23
|Açılış
|: 1.214,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.213,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1717
|19,1796
|% 0,06
|
|Euro
|20,7863
|20,8085
|% -0,62
|
|Sterlin
|23,5818
|23,7001
|% -0,40
|
|Frank
|20,8757
|21,0014
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0931
|5,1186
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-10,98
|
|Altın Gr.
|1.215
|1.215
|-5,66
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.201
|8.306
|-12,00
|
|Yarım
|4.020
|4.064
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.010
|2.032
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,83
|14,85
|0,11
|
|B. Petrol
|79,80
|79,80
|1,20
|