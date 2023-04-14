***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2023 15:27
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2023 - 31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023 - 31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2023
Tescil Tarihi
06.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2023 tarih ve 10807 sayı
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Alınan genel kurul kararları, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138355
BIST
17:045.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,21
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
17:0419,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0455
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
17:0421,3582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3161
17:041.257,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -11,17
|Açılış
|: 1.257,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ARZUM
|22,00
|20.351.899
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.576.940
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,97
|38.232.844
|% 9,96
|
|CVKMD
|127,00
|3.030.347
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.343.919
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.141.605
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.570.818
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|MMCAS
|5,66
|1.034.979
|% -7,21
|
|KOZAL
|22,84
|2.770.052.431
|% 0,26
|
|THYAO
|135,60
|2.752.710.905
|% -1,09
|
|GESAN
|89,10
|2.403.856.234
|% 5,57
|
|EREGL
|36,02
|1.528.057.025
|% -0,77
|
|KOZAA
|45,34
|1.455.316.850
|% 3,23
|
|KOZAL
|22,84
|2.770.052.431
|% 0,26
|
|EKGYO
|6,94
|825.340.496
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,87
|86.263.647
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,17
|1.150.621.406
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,37
|921.355.172
|% 0,48
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3534
|19,3771
|% 0,30
|
|Euro
|21,3523
|21,3659
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,0820
|24,2028
|% -0,23
|
|Frank
|21,6414
|21,7718
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1474
|5,1732
|% 0,19
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-20,33
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-7,30
|
|Cumhuriyet
|8.802
|8.935
|113,00
|
|Tam
|8.835
|8.929
|138,00
|
|Yarım
|4.315
|4.369
|67,00
|
|Çeyrek
|2.158
|2.185
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,12
|16,14
|0,07
|
|B. Petrol
|86,75
|86,75
|0,66
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 92 kaybederek (% -0.30 ) 5, 652
-
17:17XU100
Endeks 5, 126 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 39, 926.00 milyon TL de
-
17:17GEREL
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 16.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 118, 675 adet işlem
-
17:16PAMEL
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 265.30 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 698 adet işlem
-
17:15CRFSA
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 61.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 953, 875 adet işlem