***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.06.2020 14:32
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/12/2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aartıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Panora AVM Gayrimenkul Değerleme Revizesi
Rapor Tarihi
03/06/2020
Açıklamalar
Şirket Aktifimizde bulunan Panora AVM ye ilişkin gayrimenkul değerleme revize raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849107
BIST
15:54109.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 91,07
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:546,7610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0296
|Açılış
|: 6,7910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:547,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:54372,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,72
|Açılış
|: 372,67
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,44
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.319.875
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|37.615.061
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.514.388
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.626.973
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.821.821
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|1.128.770.009
|% 1,04
|
|ASELS
|31,84
|987.144.817
|% 0,25
|
|GARAN
|8,16
|705.824.152
|% -0,73
|
|PETKM
|3,75
|633.003.390
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,65
|558.388.977
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,65
|558.388.977
|% -0,60
|
|PETKM
|3,75
|633.003.390
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,38
|219.089.542
|% 1,47
|
|TSKB
|1,16
|156.562.074
|% 0,87
|
|TRGYO
|2,92
|376.588.812
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4426
|8,4849
|% -0,07
|
|Frank
|7,0183
|7,0605
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7946
|1,8036
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,26
|
|Altın Gr.
|373
|373
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.454
|27,40
|
|Tam
|2.496
|2.525
|28,20
|
|Yarım
|1.218
|1.233
|13,80
|
|Çeyrek
|609
|616
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,05
|
|B. Petrol
|39,34
|39,34
|-0,45
|