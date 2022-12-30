***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 18:28
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Panora AVM Gayrimenkul Değerlemesi
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Şirket Aktifimizde bulunan Panora AVM ye ilişkin 2022 yılsonu gayrimenkul değerleme raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091608
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.093,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.093,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7053
|18,7185
|% 0,07
|
|Euro
|19,9684
|19,9962
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5060
|22,6188
|% -0,00
|
|Frank
|20,1620
|20,2835
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9641
|4,9890
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,26
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.094
|2,21
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.382
|7.449
|16,00
|
|Yarım
|3.575
|3.641
|8,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.820
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|0,93
|