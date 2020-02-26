***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
26.02.2020 22:38
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/11/2019
Açıklamalar
2019 Yılı 12 Aylık Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur. 2018 Yılı 12 Aylık Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821895
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1644
En Düşük
6,1376
18:056,7004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
18:05325,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,12
|Açılış
|: 325,14
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.902
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.604.274
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.085.674
|% 14,84
|
|NIBAS
|6,38
|309.682
|% 11,93
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|SNPAM
|6,30
|12.016.750
|% -11,76
|
|YBTAS
|5.210,90
|339.548
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|284.010
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|63.070
|% -6,46
|
|RYSAS
|9,40
|63.234.276
|% -6,00
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|ASELS
|29,00
|2.418.117.395
|% -0,48
|
|GARAN
|10,63
|705.588.418
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,33
|234.389.557
|% 1,53
|
|KARSN
|1,94
|267.931.384
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9212
|7,9610
|% -0,50
|
|Frank
|6,2787
|6,3165
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6352
|1,6434
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|13,91
|
|Altın Gr.
|325
|325
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
|B. Petrol
|52,87
|52,87
|-1,39
|
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