***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
08.03.2023 20:13
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2022
Açıklamalar
2022 yılı 12 aylık faaliyet dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121993
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0244
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,1342
En Düşük
19,8891
17:591.105,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.105,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.110,91
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9363
|18,9426
|% 0,12
|
|Euro
|19,9837
|19,9919
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,3608
|22,4729
|% 0,23
|
|Frank
|20,0489
|20,1697
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0301
|5,0553
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|2,29
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|2,05
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.529
|7.596
|13,00
|
|Yarım
|3.678
|3.717
|6,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.859
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,79
|