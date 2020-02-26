***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 71.755.567 67.329.750Satışların Maliyeti13 -9.707.076 -7.071.303TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.048.491 60.258.447BRÜT KAR (ZARAR)62.048.491 60.258.447Genel Yönetim Giderleri14 -1.412.065 -1.619.943Pazarlama Giderleri14 -2.664.328 -5.350.680Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 5.031.052 13.089.168Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -331.269 -400.458ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)62.671.881 65.976.534FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)62.671.881 65.976.534SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)62.671.881 65.976.534Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)62.671.881 65.976.534DÖNEM KARI (ZARARI)62.671.881 65.976.534Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları62.671.881 65.976.534Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,72000000 0,75800000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.946.442 56.515.126Dönem Karı (Zararı)62.671.881 65.976.534Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)62.671.881 65.976.534Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.099.208 -11.709.341Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 119.552 46.100Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler578.584 560.214Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 578.584 560.214Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler43.238 55.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 43.238 55.521Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 -3.006.142 -3.177.005Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.006.142 -3.177.005Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.834.440 -9.194.171Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6,16 -1.834.440 -9.194.171İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.388.762 -607.713Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.432.243 -2.950.506İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.432.243 -2.950.506Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16.609 709.533Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler382.170 -147.564İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -249.582 99.170İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 631.752 -246.734Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.328 712Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 286.497 741.137İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler360.533 1.038.975Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)360.533 1.038.975Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları56.183.911 53.659.480Alınan Faiz16 3.006.142 3.177.005Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -94.783 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -148.828 -321.359YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.441.169 -6.047.584Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 53.699Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 0 53.699Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-160.609 -490.454Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -147.020 -464.409Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.589 -26.045Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -9.280.560 -5.610.829FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.824.900 -42.377.700Ödenen Temettüler12 -49.824.900 -42.377.700YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-319.627 8.089.842NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-319.627 8.089.842DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 29.450.353 21.360.511DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 29.130.726 29.450.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 29.130.726 29.450.353Ticari Alacaklar10.237.857 7.384.198İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 10.237.857 7.384.198Peşin Ödenmiş Giderler2.779.821 2.724.732İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 2.779.821 2.724.732Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 470.187 321.359ARA TOPLAM42.618.591 39.880.642TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.618.591 39.880.642DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2 100.000 100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 905.475.000 894.360.000Maddi Duran Varlıklar7 520.566 472.541Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.360 32.328Bilgisayar Yazılımları25.360 32.328Peşin Ödenmiş Giderler16.155.447 16.227.145İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 16.155.447 16.227.145TOPLAM DURAN VARLIKLAR922.276.373 911.192.014TOPLAM VARLIKLAR964.894.964 951.072.656KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 1.133.606 751.436İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 54.271 303.853İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 1.079.335 447.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 12.782 15.110Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.263.775 977.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.263.775 977.278Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.694.066 1.349.092İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.694.066 1.349.092ARA TOPLAM4.104.229 3.092.916TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.104.229 3.092.916UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 167.783 219.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar167.783 219.328Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler750.236 734.677İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler750.236 734.677TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER918.019 954.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.022.248 4.046.921ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar959.872.716 947.025.735Ödenmiş Sermaye12 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.001 -13.001Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 42.950.896 35.520.440Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları767.259.909 758.538.731Net Dönem Karı veya Zararı62.671.881 65.976.534TOPLAM ÖZKAYNAKLAR959.872.716 947.025.735TOPLAM KAYNAKLAR964.894.964 951.072.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 29.285.244 615.117.906 192.033.721 923.426.901 0 923.426.901Transferler6.235.196 185.798.525 -192.033.721Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)65.976.534 65.976.534 0 65.976.534Kar Payları-42.377.700 -42.377.700 0 -42.377.700Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735Transferler7.430.456 58.546.078 -65.976.534Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)62.671.881 62.671.881 0 62.671.881Kar Payları-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)62.671.881 65.976.534DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.671.881 65.976.534Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları62.671.881 65.976.534http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821893BIST