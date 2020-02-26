***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 88.596.572 82.658.779Satışların Maliyeti13 -23.042.192 -20.048.822TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)65.554.380 62.609.957BRÜT KAR (ZARAR)65.554.380 62.609.957Genel Yönetim Giderleri14 -1.688.566 -1.683.174Pazarlama Giderleri14 -6.136.052 -7.387.445Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 5.195.341 13.160.552Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -326.434 -405.019ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)62.598.669 66.294.871FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)62.598.669 66.294.871Finansman Giderleri-85.961 -46.395SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)62.512.708 66.248.476Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26.690 -55.241Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -32.067 -16.603Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 58.757 -38.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)62.539.398 66.193.235DÖNEM KARI (ZARARI)62.539.398 66.193.235Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları62.539.398 66.193.235Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,71900000 0,76100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.651.505 56.626.954Dönem Karı (Zararı)62.539.398 66.193.235Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)62.539.398 66.193.235Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.881.547 -11.463.882Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 158.220 92.673Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler786.530 593.366Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 786.530 593.366Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 123.490 205.866Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler123.490 205.866Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 -3.089.052 -3.216.857Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.089.052 -3.216.857Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.834.440 -9.194.171Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6,16 -1.834.440 -9.194.171Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -26.690 55.241Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler395 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler395 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.586.401 -763.316Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.382.597 -5.426.220İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.382.597 -5.426.220Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.270 -17İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.270 -17Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)292.750 319.558Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-531.863 1.544.104İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-531.863 1.544.104Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)334.549 -1.351Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler710.751 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)620.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)90.751 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 -492.969 1.700.247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler484.248 1.100.363Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)484.248 1.100.363Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları57.071.450 53.966.037Alınan Faiz16 3.089.052 3.216.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -334.816 -213.863Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -174.181 -342.077YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.468.977 -6.054.415Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.193 53.699Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-190.610 -497.285Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -147.021 -471.240Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.589 -26.045Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -9.280.560 -5.610.829FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.824.900 -42.377.700Ödenen Temettüler12 -49.824.900 -42.377.700YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)357.628 8.194.839NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)357.628 8.194.839DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 29.660.366 21.465.527DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 30.017.994 29.660.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 30.017.994 29.660.366Ticari Alacaklar13.456.132 11.860.065İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 13.456.132 11.860.065Diğer Alacaklar8.721 7.451İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.721 7.451Peşin Ödenmiş Giderler2.779.821 3.132.755İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 2.779.821 3.132.755Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 470.187 326.355ARA TOPLAM46.732.855 44.986.992TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.732.855 44.986.992DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 905.475.000 894.360.000Maddi Duran Varlıklar564.547 552.680Taşıtlar7 516.448 472.388Mobilya ve Demirbaşlar7 46.700 76.903Diğer Maddi Duran Varlıklar7 1.399 3.389Maddi Olmayan Duran Varlıklar50.263 32.328Bilgisayar Yazılımları50.263 32.328Peşin Ödenmiş Giderler16.287.329 16.227.145İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 16.287.329 16.227.145Ertelenmiş Vergi Varlığı17 192.179 133.421Diğer Duran Varlıklar14.796 105.547İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14.796 105.547TOPLAM DURAN VARLIKLAR922.584.114 911.411.121TOPLAM VARLIKLAR969.316.969 956.398.113KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 3.767.722 4.299.585İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.767.722 4.299.585Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 85.931 86.198Diğer Borçlar620.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar620.000 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.443.419 1.936.388İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.443.419 1.936.388Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 13.325 11.607Kısa Vadeli Karşılıklar157.240 132.309Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 157.240 132.309Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.106.960 1.638.378İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 2.106.960 1.638.378ARA TOPLAM8.194.597 8.104.465TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.194.597 8.104.465UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar836.134 737.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 836.134 737.575Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler750.343 734.676İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler750.343 734.676TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.586.477 1.472.251TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.781.074 9.576.716ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar959.535.895 946.821.397Ödenmiş Sermaye12 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-127.760 -127.760Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 42.950.896 35.520.440Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları767.170.330 758.232.451Net Dönem Karı veya Zararı62.539.398 66.193.235TOPLAM ÖZKAYNAKLAR959.535.895 946.821.397TOPLAM KAYNAKLAR969.316.969 956.398.113Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 29.285.244 614.775.769 192.069.578 923.005.862 0 923.005.862Transferler6.235.196 185.834.382 -192.069.578Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)66.193.235 66.193.235 0 66.193.235Kar Payları-42.377.700 -42.377.700 0 -42.377.700Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397Transferler7.430.456 58.762.779 -66.193.235Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)62.539.398 62.539.398 0 62.539.398Kar Payları-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)62.539.398 66.193.235DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.539.398 66.193.235Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları62.539.398 66.193.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821894BIST