***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
26.02.2020 22:38
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 88.596.572 82.658.779
Satışların Maliyeti
13 -23.042.192 -20.048.822
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.554.380 62.609.957
BRÜT KAR (ZARAR)
65.554.380 62.609.957
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.688.566 -1.683.174
Pazarlama Giderleri
14 -6.136.052 -7.387.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 5.195.341 13.160.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -326.434 -405.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.598.669 66.294.871
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.598.669 66.294.871
Finansman Giderleri
-85.961 -46.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.512.708 66.248.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.690 -55.241
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -32.067 -16.603
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 58.757 -38.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.539.398 66.193.235
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.539.398 66.193.235
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.539.398 66.193.235
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 18 0,71900000 0,76100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.651.505 56.626.954
Dönem Karı (Zararı)
62.539.398 66.193.235
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
62.539.398 66.193.235
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.881.547 -11.463.882
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 158.220 92.673
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
786.530 593.366
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 786.530 593.366
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 123.490 205.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
123.490 205.866
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -3.089.052 -3.216.857
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.089.052 -3.216.857
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.834.440 -9.194.171
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 -1.834.440 -9.194.171
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -26.690 55.241
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
395 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
395 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.586.401 -763.316
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.382.597 -5.426.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.382.597 -5.426.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.270 -17
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.270 -17
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
292.750 319.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-531.863 1.544.104
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-531.863 1.544.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
334.549 -1.351
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
710.751 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
620.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
90.751 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 -492.969 1.700.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
484.248 1.100.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
484.248 1.100.363
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57.071.450 53.966.037
Alınan Faiz
16 3.089.052 3.216.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -334.816 -213.863
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -174.181 -342.077
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.468.977 -6.054.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.193 53.699
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-190.610 -497.285
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -147.021 -471.240
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.589 -26.045
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -9.280.560 -5.610.829
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.824.900 -42.377.700
Ödenen Temettüler
12 -49.824.900 -42.377.700
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
357.628 8.194.839
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
357.628 8.194.839
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 29.660.366 21.465.527
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 30.017.994 29.660.366
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 30.017.994 29.660.366
Ticari Alacaklar
13.456.132 11.860.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 13.456.132 11.860.065
Diğer Alacaklar
8.721 7.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.721 7.451
Peşin Ödenmiş Giderler
2.779.821 3.132.755
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.779.821 3.132.755
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 470.187 326.355
ARA TOPLAM
46.732.855 44.986.992
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.732.855 44.986.992
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 905.475.000 894.360.000
Maddi Duran Varlıklar
564.547 552.680
Taşıtlar
7 516.448 472.388
Mobilya ve Demirbaşlar
7 46.700 76.903
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 1.399 3.389
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.263 32.328
Bilgisayar Yazılımları
50.263 32.328
Peşin Ödenmiş Giderler
16.287.329 16.227.145
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 16.287.329 16.227.145
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 192.179 133.421
Diğer Duran Varlıklar
14.796 105.547
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.796 105.547
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
922.584.114 911.411.121
TOPLAM VARLIKLAR
969.316.969 956.398.113
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 3.767.722 4.299.585
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.767.722 4.299.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 85.931 86.198
Diğer Borçlar
620.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
620.000 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.443.419 1.936.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.443.419 1.936.388
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 13.325 11.607
Kısa Vadeli Karşılıklar
157.240 132.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 157.240 132.309
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.106.960 1.638.378
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 2.106.960 1.638.378
ARA TOPLAM
8.194.597 8.104.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.194.597 8.104.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
836.134 737.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 836.134 737.575
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
750.343 734.676
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
750.343 734.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.586.477 1.472.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.781.074 9.576.716
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
959.535.895 946.821.397
Ödenmiş Sermaye
12 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 42.950.896 35.520.440
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.170.330 758.232.451
Net Dönem Karı veya Zararı
62.539.398 66.193.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
959.535.895 946.821.397
TOPLAM KAYNAKLAR
969.316.969 956.398.113
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 29.285.244 614.775.769 192.069.578 923.005.862 0 923.005.862
Transferler
6.235.196 185.834.382 -192.069.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.193.235 66.193.235 0 66.193.235
Kar Payları
-42.377.700 -42.377.700 0 -42.377.700
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397
Transferler
7.430.456 58.762.779 -66.193.235
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.539.398 62.539.398 0 62.539.398
Kar Payları
-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.539.398 66.193.235
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.539.398 66.193.235
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.539.398 66.193.235
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821894
BIST